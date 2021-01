21-letna slovenska mojstrica v šahu

Danes 21-letnica je pri nas najbolj primerljiva z izmišljenim likom Beth Harmon iz najbolj popularne serije drugega vala epidemije na svetu: Damin gambit. V prvih tednih si je serijo ogledalo 62 milijonov ljudi, po izzidu serije pa zdaj kar petkrat več ljudi igra šah na spletni strani chess.com. Povpraševanje po šahovskih kompletih na ebayu se povečalo za kar 250 odstotkov. Kako je z ženskami in moškimi v šahu, kaj je najboljšo Slovenko pritegnilo pri tej igri in kako uspešna je bila pri učenju? Kar 20 mladih nadarjenih športnikov, parašportnikov in umetnikov pa še vedno čaka na vaše glasove pri projektu Mladi upi.

