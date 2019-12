21-letnica prva uradno potrjena žrtev, njena sestra v komi, oče s hudimi opeklinami

21-letnica iz avstralskega Melbourna je bila v času izbruha na otoku z očetom in sestro Stephanie - slednja je še vedno v komi, očeta pa so prepeljali v bolnišnico v Melbourne, kjer se zdravi zaradi hudih opeklin, piše Guardian.

V preteklih dneh so identitete žrtev predvsem preko družbenih omrežij potrdili njihovi družinski člani. Med njimi je štiričlanska družina, 13-letni Matthewin 16-letni Berenda Hollander ter njuna starša, pa 47-letna Julie Richards in njena 20-letna hčerka Jessica Richards iz Avstralije. Iz Avstralije prihaja še ena smrtna žrtev, Gavin Dallow, čigar smrt je potrdila njegova družina. Pogrešana je še njegova 15-letna pastorka Zoe Hosking. Oblasti domnevajo, da je tudi ona med žrtvami izbruha, a tega za zdaj ne morejo potrditi.