21-letno britansko popotnico našli mrtvo

Truplo 21-letne Amelie Bambridge so našli v morju blizu kamboške meje s Tajsko, in sicer okoli 62 navtičnih milj oziroma približno 114 kilometrov stran od kraja, kjer so jo nazadnje opazili.

Pristojni bodo zdaj opravili obdukcijo, prvi znaki pa se nagibajo k temu, da je bil vzrok smrti utopitev.

Študentka iz britanskega Worthinga se je 24. oktobra udeležila zabave na plaži na otoku Koh Rong, nato pa izginila neznano kam. Policija je organizirala veliko iskalno akcijo, v kateri je sodelovalo 147 policistov, vojakov in marincev, pomagali so tudi prostovoljci.

Oblasti so pozornost usmerile na obalo in morje, potem ko so na plaži, kjer se je odvijala zabava, našli njeno torbico, telefon in bančne kartice. Posnetki nadzornih kamer so dekle ujeli, ko se je nekaj pred drugo uro zjutraj odpravila na zabavo, kasneje pa se z nje ni nikoli vrnila.