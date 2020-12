21 tisoč pisem za 21 tisoč pričaranih nesmehov oskrbovancem domov za starejše

Obiski starostnikom pomenijo zelo veliko, to jim da vedeti, da niso sami, da jih nekdo ima rad in misli nanje. In ker smo v času, ko je obiskovanje lahko nevarno, so v domu starejših Notranje Gorice razširili svojo tradicionalno božično akcijo, v kateri so zaposleni pisali pisma oskrbovancem in pozvali vse, naj svoje lepe misli namenijo najstarejšim članom naše družbe. Direktorica doma Ana Petrič si je zadala cilj - 21 tisoč pisem. To bi zadostovalo za vse stanovalce domov starejših po Sloveniji. V le nekaj tednih pa so jih uspeli zbrati veliko več, pisma pa še kar prihajajo.