22,5 metrov široka ladja za križarjenje se je prebila skozi 25 metrov širok kanal

Ladje so se prebijali skozi prekop že vse od leta 1893, a v sredo se je skozi uspelo prebiti najdaljši ladji do sedaj, trdijo v podjetju Fred Olsen. Sama ladja za križarjenje tehta 24.344 ton, v dolžino pa meri kar 195,82 metrov. "Danes je Braemar spisal zgodovino kot najdaljša ladja, ki je kadarkoli preplula skozi Korintski prekop," so sporočili preko družbenih omrežij.

"Gre za vznemirljivo plovbo in izjemni mejnik v 171. letni zgodovini Fred Olsen, navdušeni smo, da smo to lahko delili z našimi gosti. Prizadevamo si, da ustvarimo spomine, ki trajajo vse življenje, gostje na krovu Braemar so bili tako blizu, da so se skorajda lahko dotaknili sten prekopa, in vemo, da so to počitnice, ki jih ne bodo nikoli pozabili," so še zapisali.