22-letnemu slaščičarju v novembrskem požaru v Vižmarjah zgorela celotna slaščičarna

Klemen Jančič je 22-letni slaščičar in pek, ki je po le osmih mesecih delovanja konec novembra v požaru v Vižmarjah izgubil svojo slaščičarno. Poleg njega je takrat brez svojih prostorov ostalo še 40 obrtnikov. Klemen je po naravi pozitivna oseba, zato je kljub vsemu, kar se mu je zgodilo, ostal pozitiven. Pravi, da je situacija grozna, ampak moraš vstati in iti naprej. Ljudje so cenili njegovo delo in trud, in ko so slišali, kaj se je zgodilo, so se začeli povezovati ter zbirati denar, kar mlademu podjetniku ogromno pomeni.