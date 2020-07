22-letnik v dveh tednih zbral že 20 tisoč sličic za otroke, ki poletje preživljajo v bolnišnicah

Da za lepo gesto ni treba veliko, dokazuje 22-letni Matic Omerza, ki je pred dvema tednoma začel zbirati sličice Veseli valovi, da jih podari bolnim otrokom, ki poletje preživljajo v bolnišnicah. Svojo idejo je delil na družbenih omrežjih in ljudje iz cele Slovenije so mu začeli pošiljati sličice in pisma podpore. Matic pravi, da na dan prejme okoli 50 pisem in več sto sličic, do sedaj jih je zbral že več kot 20 tisoč. Prvo pošiljko albumov in sličic pa je že predal pediatričnemu oddelku v Splošni bolnišnici Jesenice.