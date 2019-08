225 kilometrov na uro: Dorian se je okrepil v orkan četrte stopnje

Floridi se približuje najhujši orkan v zadnjih treh desetletjih . Premier Bahamov Hubert Minnis je prebivalce arhipelaga v Atlantskem oceanu, ki živijo na poti "izredno močnega in potencialno življenjsko nevarnega orkana", pozval, naj poskrbijo za svojo varnost. Na novinarski konferenci jim je svetoval, naj se v skladu z navodili evakuirajo. "Če se ne evakuirate, lahko za to plačate s svojim življenjem," je posvaril.

Guverner Floride Ron DeSantis je razglasil izredne razmere in milijone prebivalcev opozoril, naj se pripravijo na "izreden dogodek". "Pričakujemo obsežne poplave. Vse prebivalce Floride pozivamo, naj si naredijo sedemdnevno zalogo hrane, zdravil in vode," je dodal. Trenutno je mobiliziranih okoli 2000 pripadnikov floridske nacionalne garde, še enkrat toliko se jih bo pridružilo danes.

Natančna pot orkana je še vedno nejasna. Prebivalci Floride za zdaj nimajo navodil o evakuaciji, so se pa mnogi založili s hrano, vodo in drugimi zalogami. Številni so tudi pripravljeni na hiter odhod na varno.

Ameriški predsednik Donald Trump, ki ima na Floridi svoje posestvo Mar-a-Lago, je dejal, da bi se lahko Dorian izkazal za "absolutno pošast". Zaradi prihajajočega orkana je tudi odpovedal pot na Poljsko.

"Sledim orkanu Dorian in prejemam redna poročila in informacije. Pomembno je upoštevati navodila državnih in lokalnih oblasti. Gre za zelo nevarno nevihto, prosimo, pripravite se in ostanite na varnem," je tvitnil ameriški predsednik.