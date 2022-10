227. dan vojne v Ukrajini: številna obstreljevanja ukrajinskih mest

Vojna v Ukrajini se nevarno zaostruje. Ruska vojska že ves dan obstreljuje ukrajinska mesta. V vojno bo po besedah beloruskega diktatorja Lukašenka vstopila tudi njegova država, sicer tesna zaveznica Rusije. Rusija je zjutraj na 227. dan vojne začela silovito obstreljevati ukrajinsko prestolnico Kijev, Harkov na vzhodu, Lvov na zahodu, Zaporožje na jugu, Dnipro v osrednji Ukrajini in številna druga mesta. V zračnih napadih je bilo ubitih več deset civilistov. Oblasti ljudi pozivajo, naj ostanejo v zakloniščih. Na varno je moral zbežati tudi evropski komisar za pravosodje, ki se mudi na obisku v Kijevu. Rusija nas želi izbrisati z obličja sveta, je med drugim v videu, posnetem na kijevskih ulicah, dejal ukrajinski predsednik Zelenski. Napadi na Ukrajino so odgovor na eksplozijo tovornjaka na mostu na polotoku Krim, ki ga je ruski predsednik Putin aneksiral leta 2014. Moskva za teroristični napad krivi Ukrajino. Tudi beloruski diktator je Ukrajino obtožil, da načrtuje napad na Belorusijo, in napovedal, da sta beloruska in ruska vojska začeli ustanavljati regionalno bojno skupino, ki jo bodo poslali v Ukrajino.