Vsak Slovenec zavrže povprečno 12 kilogramov oblačil na leto

Potrošniki imamo veliko slabih nakupovalnih navad, a če se želimo obnašat bolj etično in odgovorno do ljudi in okolja, imajo v Pravični trgovini nekaj predlogov. "Najprej se moramo vprašati, ali to, kar želimo kupiti, potrebujemo in drugič, od kje stvari prihajajo. Poiščemo lahko najbolj etičen način, kako so lahko te stvari narejene," je razložila direktorica Zavoda za pravično trgovino Živa Lopatič.

Pravična trgovina je alternativni način mednarodne izmenjave blaga, kjer ponujajo konkretno možnost za uveljavljanje bolj humanih in trajnostno bolj smiselnih načinov posredovanja izdelkov. "Nastala je z namenom, da se zaščiti proizvajalce tako imenovanega globalnega juga, ki proizvajajo izdelke, ki jih uporabljamo vsak dan, a pri njih ne rastejo, na primer kava, banane, kakav in čaj. Da tudi oni dobijo pravično plačilo za svoje delo,"je pojasnila Lopatičeva.