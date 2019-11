23 let star umor 11-letnice: policija 900 moških prosila za DNK-vzorec

Policija pa je sedaj poslala 'povabila' približno 900 moškim, ki so bili v času umora stari od 14 do 70 let, naj dajo svoj DNK-vzorec. Tega želijo primerjati z DNK, ki so ga našli na kraju zločina. Testiranje poteka na tamkajšnji lokalni šoli.

11-letna Claudia Ruf je bila maja leta 1996 ugrabljena med sprehajanjem sosedovega psa. Dva dni kasneje so približno 70 kilometrov stran od mesta Grevenbroich našli njeno truplo. Bila je posiljena, zadavljena, njeno truplo pa polito z bencinom in delno zažgano. Morilca niso nikoli našli.

Njen oče Friedhelm Ruf je pretekli teden pozval vse, naj pri testiranju sodelujejo:"Po 23 letih obstaja velika možnost, da razrešimo žalostno usodo moje hčerke. Storilec se je predolgo skrival med nami."

Policija je za časopis Bilddejala, da so ponovno odprtje primera in prizadevanja za njegovo razrešitev naleteli na veliko zanimanja in odobravanja, prejeli so tudi več namigov. Analiza prejetih DNK-vzorcev bo trajala od štiri do osem tednov.