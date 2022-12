Spolnih predatorjev, ki za ekrani prežijo na nič hudega sluteče otroke, jih privabijo s prijaznostjo, celo darili, nato pa od njih nezakonito pridobijo intimne fotografije in videoposnetke, je tudi v Sloveniji zaskrbljujoče veliko. Samo lani so policisti obravnavali 176 kaznivih dejanj posesti in posredovanja gradiva otroške pornografije, Policija pa zdaj obravnava tudi primer, ki se je končal z dejansko spolno zlorabo.