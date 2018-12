23-letnik v hiši nakopičil 850 kilogramov pirotehnike

Zavidljiv znesek pa je zagotovo za svoj nakup zapravil 23-letnik iz Hamburga. Ko so po namigu sosedov na njegova vrata potrkali policisti, so namreč našli kar 850 kilogramov pirotehničnih sredstev. Skupno so vsebovala okoli 80 kilogramov eksplozivnih snovi ali 80-krat več, kot je v skladu z zakonodajo dovoljeno hraniti v zasebni hiši. Pirotehnična sredstva so odkrili v njegovem stanovanju, kleti in dveh vozilih.

Se pa nemško navdušenje nad pirotehniko običajno konča s precej črno statistiko, ko je praznikov konec. Ob prehodu v leto 2018 so pirotehnična sredstva terjala dve življenji, poškodovan je bil en otrok, petim ljudem so morali zaradi poškodb amputirati ude.

Tudi med letošnjimi prazniki so v Nemčiji zabeležili že več poškodb zaradi pirotehnike. Med drugim sta domačina iz Hamburga in Würzburga ostala vsak brez treh prstov, 14-letnik iz kraja Hansestadt, ki mu je pirotehnično sredstvo eksplodiralo v roki, je hudo poškodovan, v bolnišnici pa je tudi 18-letnik, ki so ga so hospitalizirali s hudimi opeklinami.