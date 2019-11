23-letnik s kemikalijo napadel otroški vrtec na Kitajskem

V kitajski provinci Junan je 23-letni moški z jedko kemikalijo napadel vrtec, v katerem so bili otroci in vzgojitelji. Poškodovanih je 51 otrok in trije vzgojitelji.

23-letni osumljenec je splezal v vrtec v kitajski provinci Junan. V sobi polni otrok in učiteljev je uporabil natrijev hidroksid, poroča CNN. Natrijev hidroksid, imenovan tudi kavstična soda, je izredno močna baza. Deluje zelo korozivno, ob zaužitju ali stiku s kožo povzroči hude poškodbe ali celo smrt. Napadalčev motiv naj bi bil maščevanje družbi, so sporočile oblasti. FOTO: Dreamstime V napadu je bilo poškodovanih 51 otrok in trije vzgojitelji. Dve osebi sta bili huje poškodovani, a poškodbe k sreči ne ogrožajo njunega življenja. Poškodovani so zaradi izpostavljenosti utrpeli opekline. Napadalca so prijeli približno uro po napadu. Napadalčev motiv naj bi bil maščevanje družbi, so sporočile oblasti.