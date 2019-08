24 let od operacije, ki je pomenila začetek konca vojne na Balkanu

Na Hrvaškem obeležujejo dan zmage, domovinske hvaležnosti in veteranov ob 24. obletnici vojaške operacije Nevihta, s katero se je leta 1995 končala vojna na Hrvaškem. Osrednja slovesnost bo potekala v Kninu, nekdanjem središču srbskega upora na Hrvaškem, na kateri pričakujejo tudi celoten hrvaški državni vrh.

Tradicionalno se bodo slovesnosti na Kninski trdnjavi udeležili predsednicaKolinda Grabar-Kitarović, predsednik vlade Andrej Plenković in sabora Goran Jandroković. Na trdnjavi bodo dvignili zastavo, območje pa bo preletela akrobatska skupina hrvaškega vojaškega letalstva "Krila Nevihte". Kot vsako leto bodo med slovesnostjo spomnili na zgodovino operacije in prebrali imena 238 pripadnikov hrvaške vojske, ki so bili ubiti med Nevihto, ter še dveh, ki sta izginila.

Hrvaška vojska je v slabih štirih dneh povrnila skoraj petino ozemlja. FOTO: AP

Medtem ko na Hrvaškem operacijo Nevihta slavijo, letos pa se slavje odvija tudi v luči bližajočih se predsedniških volitev, pa jo v Srbiji vidijo kot eno največjih katastrof srbskega naroda in zločinsko operacijo etničnega čiščenja hrvaškega ozemlja. To je v soboto ponovil tudi srbski predsednik Aleksandar Vučić, ki je letos na visoke hrvaške predstavnike naslovil vprašanje, kam je "izginilo"400.000 Srbov in Jugoslovanov, ki so bili na Hrvaškem pred vojno, danes pa jih ni več. Lani je operacijo celo primerjal z nacističnim holokavstom.

Obe strani še vedno navajata različno število žrtev. FOTO: AP