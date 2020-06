24-letnemu osumljencu trojnega umora odrejen pripor zaradi ponovitvene nevarnosti

24-letnika, ki je z nožem ubil babico, dedka in strica, so vklenjenega in v spremstvu kriminalistov pripeljali pred preiskovalnega sodnika v Ljubljani. Po treh urah in pol zaslišanja je sodnik za osumljenca trojnega umora zaradi ponovitevne nevarnosti odredil pripor. Mladenič je v soboto dopoldan prišel v hišo, kjer so živeli njegovi sedaj pokojni stari starši in stric. S seboj je prinesel večji nož in sorodnike večkrat zabodel. Nato je poklical 113 in se policistom brez upiranja predal.

