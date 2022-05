"Dejanje obžalujem in ga ne bi ponovil," je pred mariborskim sodiščem povedal 24-letni Aljaž Verhovnik. Priznal je krivdo za poskus umora v Poljčanah januarja letos, ko je z nožem in koničastim orodjem skušal umoriti nekdanjega partnerja svoje 20-letne žene. Njo pa obtožnica bremeni pomoči pri tem dejanju. Tožilstvo je zanj zahtevalo sedem let zapora.