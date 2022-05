24 ur po izginotju s pomočjo drona našli razbitine športnega letala

S splitskega letališča je v nedeljo poletelo manjše športno letalo cessna 182, nato pa je nekaj čez 11. uro dopoldne izginilo z radarjev hrvaške kontrole letenja. Letalo je bilo namenjeno v Nemčijo. Takoj se je v iskanje letala, ki je z radarjev izginilo med Slunjem in Rakovico, vključilo več kot 400 pripadnikov Hrvaške gorske reševalne službe, civilne zaščite, policistov, vojakov, lovcev in lokalnih prebivalcev. In skoraj 24 ur po izginotju so letalo, ki ga je pilotiral državljan Švice, na njem pa sta bila še državljana Nemčije in državljan Hrvaške, s pomočjo drona vendarle našli.