25.000 strel, meteorološki cunami na Hvaru, ulice Reke postale reka

V Istri in Kvarnerju je v večernih urah padla ogromna količina dežja, zato so občutno padle temperature zraka. V 120 minutah je po poročanju hrvaških medijev nebo presekalo okoli 25.000 strel.

Kot piše Jutarnji.hr, je v kratkem času na območju Reke padlo toliko padavin, da so bile ulice pod vodo. Ker voda ni mogla dovolj hitro odteči, so zabeležili tudi 'gejzirje', ki nastajajo zaradi ogromnih količin vode, ki jih jaški ne morejo požirati.

Tudi v Dalmaciji stanje ni bilo nič bolj umirjeno. Na Dugem otoku je v 22 urah padlo 56 litrov dežja na kvadratni meter, ta količina pa predstavlja dvojno povprečno količino padavin za julij na tem območju. Pozno zvečer je neurje zajelo še južno Dalmacijo in močno deževje je zadelo dolino Neretve, Mljet in Pelješac.

Kot pišejo lokalni mediji, so zaradi pojava nekateri ribiški čolni nasedli oziroma ostali na suhem. Pojav se je nadaljeval še po 21. uri, a je bil manj intenziven. Podoben pojav so zabeležili tudi v Veli Luki in v Dubrovniku, a je bil manj izrazit kot v Starem Gradu na Hvaru in Pelješcu, padec morske gladine je bil približno 60 centimetrov.

Kot napovedujejo hrvaški vremenoslovci, bo sreda še deževna, predvsem v prvi polovici dneva, padavine so lahko predvsem v Dalmaciji še pozno popoldne. Ob severnem Jadranu bo pihala šibka, v Kvarnerju zmerna burja.

Jutri bo sprva dokaj sončno, dopoldne pa se bo v krajih severno od nas oblačnost povečala, več sonca bo ob Jadranu. Od četrtka bo tako na hrvaški obali po napovedih sončno in topleje.