25 let po zločinu znova v hiši groze

Vsi štirje, lastnika Štefan in Frančiška Poharc ter podnajemnici Helena in njena hčerka Viktorija, so bili ustreljeni v glavo. 75-letna Frančiška je bila tista, ki je odprla vrata, ko je nekdo pozvonil ali potrkal ... umrla je v trenutku. Zatem sta storilca (tožilstvo zaenkrat govori o dveh) odšla v kuhinjo, ustrelila komaj 17-letno Viktorijo, ki se je nič hudega sluteč učila na "koln kišti", kot zaboju za drva rečejo v teh krajih. Viktorija ni umrla takoj, ampak je bila v agoniji še nekaj ur, a pomoč ni prišla, saj nihče od okoliških sosedov ničesar ni slišal. Samička pasme mali srnasti pinč, ki so se je očitno usmilili in jo spustili iz hiše, je sicer lajala, kot nam je pred 11 leti povedal prvi sosed Ivan Anderluh, ki je danes že pokojen. A to sosedov ni zdramilo, niti pomislili niso, da je vzrok za lajež lahko kaj tako groznega, kot se je tisti hip dogajalo za štirimi stenami te male kmečke hiše. V kuhinji so lastnika Štefana ustrelili v levo stegno, ga vklenili v lisice in potem, ko jim je odprl trezor v spalnici, ki je za takšno majhno domovanje presenetljivo velik, so ga bosega zvlekli še do kleti v gospodarskem poslopju, kjer so pred njim umorili podnajemnico Heleno, prav tako s strelom v glavo, zadnji strel v glavo pa je doletel ravno Štefana.

Do naslednjega jutra so tako štirje umorjeni namesto v toplih posteljah, ležali umorjeni na tleh. Stekla je obsežna preiskava, hišo so preiskovalci pregledali večkrat, a do danes, dobrih 25 let po zločinu, zanj še nihče ni odgovarjal. Edini osumljenec doslej, obtoženi 50-letni Kristijan Kamenik, ki se danes znova zagovarja na celjskem sodišču, tokrat že tretjič, potem ko je bil v prvem sojenju obsojen, v drugem oproščen, tudi zdaj vztraja, da je nedolžen. Njegova odvetnica Maksimiljana Kincl Mlakar, mu bo to pomagala tudi dokazati, kar pa ne bo več tako težko, če vemo, da so iz spisa umaknili nekoč kronski materialni dokaz, ki ga je povezoval s prizoriščem zločina – tenis copate, ki so jih našli v njegovem stanovanju in ki naj bi ustrezali sledem, ki so jih našli na prizorišču štirikratnega umora.