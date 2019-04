Dosmrtna ječa za peklenske starše, ki so imeli otroke v ujetništvu

Spomnimo, januarja lani je svet pretresla zgodba o starših, ki sta imela v svoji hiši zaprtih 13 otrok, starih od dveh do 29 let. Policija je posredovala, ko je 17-letni hčerki uspelo pobegniti in je prijavila policiji, da so bratje in sestre priklenjeni z verigami, umazani in lačni. Ko je policija prišla na kraj dogodka, so otroci šokirane policiste rotili, naj jim prinesejo hrano, češ, da so zelo lačni.

Za takrat 57-letnega Davida Turpina in 49-letno Louise Anno Turpin je sodišče določilo varščino v višini devet milijonov, s čimer so poskrbeli, da do konca sodnega procesa nista mogla na prostost ali v bližino otrok.

"Moji starši so mi vzeli življenje. Zdaj ga jemljem nazaj," je dejala ena od hčera, ki je pričala na sojenju. Poleg nje je pričal še en otrok, oba sta sedaj že študenta. Turpin in njegova soproga sta priznala krivdo v 14 točkah obtožnice, med drugim za krutost, zadrževanje v ujetništvu, zlorabo in mučenje svojih otrok. Za zapahi bosta mogla ostati najmanj 25 let, preden bosta lahko zaprosila za pomilostitev.