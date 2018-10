25-letni pilot z letalom uspešno pristal na avtocesti

Letalo je v petek pilotiral 36-letni pilot študent in ga do zadnjih minut upravljal brez večjih težav. Po pričevanjih pilotov je letalo moč izgubilo takoj, ko so začeli s spuščanjem in pripravo za pristanek na bližnjem letališču Gillespie Field. Kot poroča Times of San Diego, je 25-letni inštruktor nato prevzel kontrolo nad letalom, ocenil situacijo in se odločil, da je avtocesta najboljša možnost za preživetje.