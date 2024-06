Dodatna medicinska sestra: kaj v praksi pomeni takšna razširitev tima?

Razbremenitev, večja dostopnost do osebnega zdravnika, višja kakovost zdravniške obravnave in boljše timsko delo. 26 ambulant družinske medicine bo julija okrepljenih z diplomirano medicinsko sestro za polni delovni čas. Največ, kar štiri, v zdravstvenem domu Nazarje. V ta namen bo vseh 26 ambulant, ki so oddale pravilno izpolnjene vloge, prejelo dodatni denar, hkrati pa bodo morale sprejeti od sto do dvesto novih pacientov. Kaj v praksi pomeni taka razširitev tima in predvsem zakaj zaradi nje največ pridobi pacient?