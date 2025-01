26 kandidatov zanikalo vsebino pritožbe

Iz vipavske vojašnice je prišla anonimna prijava, da so morali kandidati za vojake neogreti delati kazenske sklece in počepe ter čistiti sanitarije brez rokavic. Da so inštruktorji nanje kričali in jih poniževali, prepovedali naj bi jim tudi kavo in cigarete. Anonimna pritožba, ki so jo udeleženci Temeljnega vojaškega-strokovnega usposabljanja podali novembra lani, je sicer sestavljena iz devetih točk. Nanjo se je odzvalo 26 kandidatov, ki so poimensko zagotovili, da se z vsebino pritožbe ne strinjajo in način usposabljanja podpirajo.