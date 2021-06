26 let po vložitvi obtožnice proti Mladiću sodišče izreklo dokončno sodbo

Nekdanji poveljnik vojske bosanskih Srbov Ratko Mladić bo zaradi genocida, pokola okoli 8000 muslimanov v Srebrenici in vojnih zločinov ter zločinov proti človečnosti med vojno v BiH med letoma 1992 in 1995, do smrti preživel v ječi. Sodniki Mehanizma za mednarodna kazenska sodišča, ki je nadomestilo haaško sodišče za vojne zločine na območju nekdanje Jugoslavije, so v pritožbenem postopku dokončno potrdili prvostopenjsko sodbo. Haaško sodišče je Mladića leta 2017 spoznalo za krivega v desetih od 11 točk obtožnice in mu dosodilo dosmrtni zapor.

