Izgubil čeljust, zobe in nos. Presaditev obraza mu je dala novo življenje

Po poškodbi je poskusil z običajnimi plastičnimi operacijami, a te niso prinesle želenih rezultatov. Njegova mati je po naključju prebrala prispevek o delu kirurga Eduarda Rodriguezaiz New Yorka.

Prepričani so bili, da lahko Cameronu pomaga le on, zato so bili pripravljeni na dolgo pot do kirurga. Prvo popolno presaditev obraza, ki so jo naredili tudi Cameronu, so opravili v Franciji leta 2005, od takrat so uspešno presadili več kot 40 obrazov.

Več kot 100 strokovnjakov

Rodriguez je zbral skupino več kot 100 strokovnjakov, ki so pomagali pri Cameronovi presaditvi obraza. Operacija je trajala približno 25 ur. Med njegovo poškodbo in operacijo je minilo 18 mesecev, kar je najkrajše obdobje med nastankom poškodbe in tovrstno operacijo v ZDA doslej, je pojasnil Rodriguez.

To mu bo po mnenju Rodrigueza izjemno pomagalo tako pri fizičnem, čustvenem in psihološkem okrevanju, saj z deformacijo obraza ni živel več let, kot preostali poškodovanci, zato pa se mu ni treba spopadati s travmami, ki jih takšno stanje prinese na dolgi rok in ki lahko sprožijo hudo depresijo.

Darovalec 23-letni Will