26-letniku, ki je razgrajal po Velenju, grozi izgon iz države

26-letni državljan Bosne in Hercegovine je razgrajal in napadal mimoidoče krajane v Velenju. Lažje je poškodoval več ljudi, dva mladoletnika porinil v reko Pako. Z vžigalnikom si je zažigal obraz, tolkel po več vozilih. Poškodoval reševalno vozilo in policijski avtomobil ter napadel še policiste. Nasilnežu sedaj grozi izgon iz države.