26 ranjenih v raketnem napadu jemenskih upornikov na savdsko letališče

Raketa je zadela letališče v jutranjih urah. Osem oseb so morali prepeljati v bolnišnico, 18 pa so jih oskrbeli na letališču. Med ranjenimi sta bila dva otroka in Indijka, poročajo tuje tiskovne agencije. Zaradi napada je bil več ur moten letalski promet.

Tiskovni predstavnik koalicije Turki al Malki je opozoril, da napad dokazuje, da so uporniški Hutiji pridobili nova orožja, s čimer se potrjuje, da jih Iran še vedno podpira.

Ker so hutiji izvedli raketni napad na civiliste, se to lahko po prepričanju Malkija razume kot vojni zločin. Ob tem je napovedal odločne protiukrepe koalicije proti upornikom in zaščito civilistov.