Postojnskim policistom očitno res ne zmanjka dela. Potem ko so v začetku oktobra pri preprodaji drog ujeli 30-letnega domačina in ga poslali v pripor, ga je že nadomestil nov preprodajalec. 27-letni Ljubljančan je poleg trgovanja z mamili z nožem in pištolo grozil domačinom, mlajšega moškega pa izsiljeval za namišljen dolg.

No, na koncu so v hišni preiskavi policisti odkrili skoraj en kilogram heroina, s katerim bi osumljenec zaslužil vsaj 40.000 evrov.