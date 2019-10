27-letni neonacist napad predvajal v živo

Skrajni desničar Stephan Balliet, ki je v strelskem napadu pred sinagogo v nemškem mestu Halle ubil dve osebi, je svoje dejanje predvajal v živo na spletni platformi Twitch. Nemški mediji napad že primerjajo s tistim v Christchurchu marca letos, ko je 28-letni Avstralec ubil 51 muslimanov, dogajanje pa predvajal v živo na Facebooku. Gre za sodobne teroriste, pravijo strokovnjaki.

V sredo je Nemčijo pretresel strelski napad pred sinagogo v nemškem mestu Halle, v katerem sta umrli dve osebi.Kot so že včeraj poročali nemški mediji, policija za napad sumi 27-letnika, ki je povezan s skrajno desnimi političnimi organizacijami. Skrajni desničar Stephan Ballietje najprej pobegnil s kraja prizorišča, policija pa je nato sprožila veliko iskalno akcijo in ga kasneje tudi aretirala. Balliet je napad na sinagogo izvedel z avtomatskim orožjem in ga predvajal v živo na spletni platformi Twitch. Platforma, v lasti Amazona, je priljubljena predvsem med igralci videoiger. 27-letnikov video je bil na voljo okoli 35 minut, nato pa ga je Twitch odstranil. Kljub temu so se kopije posnetka hitro razširile po spletu.

Nemec pa ni edini desni ekstremist, ki je svoj napad predvajal v živo. Prvi je to storil Avstralec Brenton Harrison Tarrantmarca letos, ko je v mestu Christchurch na Novi Zelandiji ubil 51 muslimanov, svoje dejanje pa predvajal v živo na Facebooku. "Predvajanja v živo skrajnežem omogočajo, da pridobijo pozornost svojih somišljenikov in jih navdušijo, da se odločijo za isto pot, " je za Guardian povedal strokovnjak za ekstremizem Oren Segal. "Gre za interaktivno orodje za radikalizacijo, ki pomaga širiti vsebino." "Ti ljudje pripravljajo strategijo družbenih omrežij do takšne natančnosti kot svoja orožja. To so sodobni teroristi," je še dejal Segal.

Nemška kanclerka Angela Merkel je včeraj po napadu obiskala eno izmed sinagog v Berlinu. FOTO: AP

Nemec je pred napadom na spletu objavil tudi svoj manifest. Objavil je tri dokumente, v katerih opisuje, kaj ga je motiviralo in katero orožje bo uporabil v napadu. Dokumenti, ki vključujejo tudi povezavo do posnetka v živo, so izrazito antisemitski in rasistični. Dan napada prav tako ni bil naključen, saj so Judje včeraj praznovali enega največjih praznikov - Yom Kippur. Posnetek Nemca si je v živo sicer ogledalo le pet ljudi, v 30 minutah po koncu napada pa okoli 2200, so sporočili iz Twitcha. Kljub omejenemu začetnemu občinstvu se je videoposnetek nato razširil na Telegramu, šifrirani aplikaciji za sporočanje, ki je postala zatočišče belih nacionalistov in drugih desnih skrajnežev.

Judje so včeraj praznovali enega izmed svojih najpomembnejših praznikov. FOTO: AP

Tiskovni predstavnik Facebooka je potrdil, da si podjetje prizadeva za odstranitev in blokiranje videoposnetka s svojih platform. YouTube in Twitter se še nista odzvala. Becca Lewis, znanstvena sodelavka pri podjetju Data & Society, ki preučuje spletne politične subkulture, je za Guardian povedala, da preprosto ni tehničnih rešitev, čeprav bi tehnološka podjetja morala delati na omejevanju dosega takšnih videov. "Ni smiselno onemogočiti predvajanj v živo na platformah, kot so Youtube, Facebook in Twitch. Razmišljati moramo o preventivnih ukrepih, kako se spopasti z rasizmom v družbi, kar pa je seveda dolg in naporen proces."