29 drogov na Trgu republike: predstavljajo oviro med dvema kulturnima spomenikoma

Gre za enovit prostor tudi dveh simbolno povezanih kulturnih spomenikov. Trga, kjer ljudje izražajo svoje mnenje in parlamenta, kjer naj bi se volja ljudi uresničevala. "Ko bodo plapolale zastave, bo potem ta vrsta res kot en poseben zastor, ki bo dobesedno zastiral pogled na celoten trg," je še razložila. Vlada ni imela nič s tem, to je na svojem zemljišču postavila Mestna občina Ljubljana, pravijo v kabinetu predsednika vlade. A soglasje k postavitvi je dal Zavod za varstvo kulturne dediščine, ki je zapisal, da gre za vplivno območje Trga republike in da tam MOL lahko postavi drogove.

"Vplivno območje je jasno natančno zarisano na kartah in jaz verjamem, da je to še vplivno območje, ki sodi k cesti in da to ni območje spomenika, ki sodi k trgu. Glede na strukturo tal bi prej rekla, da ta delček že sodi k trgu kot pa k cesti. Ker je za to vplivno območje bilo dano soglasje da se lahko postavijo," razlaga Deuova. Zavod je v odgovoru zapisal še, da se postavitev izrecno dovoli za čas predsedovanja, to je do konca leta 2021. Po koncu pa, da je treba drogove odstraniti in vzpostaviti prvotno stanje.