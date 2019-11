30.000 kubičnih metrov strupene zemlje: Stonex s sanacijo še ni začel

Podjetje naj bi v tem času torej pridobilo okoljevarstveno soglasje. Ker ga ni, so z njim podpisali že dva aneksa za podaljšanje roka. "Ker smo ugotovili, da to ni vse v njegovi domeni, smo mu rok podaljšali," je povedal Dejan Jurkovič z Direkcije za infrastrukturo, saj da naj izvajalec na to ne bi imel vpliva, če se trudi za pridobitev soglasja.

Zemlja, ki je onesnažena s svincem in cinkom, dvema težkima kovinama, ki naj bi ju v nenevaren odpadek predelalo podjetje Stonex, je prekrita le z zaščitno folijo. Pogodbo so z Direkcijo za infrastrukturo podpisali junija lani. Maksimalni rok za izvedbo naročila pa je bil določen na 24 mesecev. Da bo podjetje pridobilo vso potrebno dokumentacijo za izvedbo predelave ali odstranitve, pa so določili osem mesecev.

Direkcija odgovarja, da je po njihovih izkušnjah to možno ob primerni angažiranosti izvajalca. Da pa je do prekoračitve rokov prišlo zaradi Arsa.

Tudi ministrstvo za okolje jih je večkrat zaprosilo za dopolnitev vloge. A je Stonex ni dopolnil. Ministrstvo pa nam je povedalo, da je Arso podal mnenje,da podjetje ni uspelo dokazati, da bo po predelavi zemljina postala resnično inertna in nenevarna.

"S tehnološkim postopkom se dodajo neke snovi. Izvajalec ima tehnologijo, dobi slovensko tehnično soglasje in na osnovi tega materiala to postane gradbeni proizvod, ki ga lahko nekam vgradimo. To potem to ni več nevaren odpadek," je povedal Jurkovič.

In kam bi Stonex vgradil ta gradbeni nenevaren odpadek? Po naših podatkih v nasip pod vodo med Velenjskim in Šoštanjskim jezerom, kjer pa Arso že beleži slabšanje kakovosti vode. Material bi se izpiral v vodo, onesnaženje pa bi se širilo po vodi tudi do reke Pake.

Zakaj Stonex ne dokaže, da bo naredil nenevaren odpadek, ki ga lahko vgradijo kamorkoli, ni znano, saj direktorja po zaprosilu nismo več dobili. Očitno pa je, da bo podpisan še kakšen aneks in da bodo Celjani še nekaj časa ob železnici gledali kup svinca in cinka.