Hrvaško stresel 30-krat močnejši potres od marčevskega. Ljudje iz strahu stekli na ulice

20 minut čez dvanajsto je Hrvaško ponovno stresel potres, tokrat z magnitudo kar 6,2. Tu je Hirošima, nujno potrebujemo pomoč, urgentne službe, ljudje so poškodovani, videli smo otroka, ki je umrl na trgu, je po potresu na Hrvaškem pripovedoval župan Petrinje Darinko Dumbović. V potresu je umrla tudi 12-letna deklica, pričakujejo pa, da bo smrtnih žrtev še več. Reševalci, tudi vojska, so na terenu, pod ruševinami porušenega mesta in okolice tudi z golimi rokami mrzlično iščejo preživele.

icon-video-call-1 VEČ VIDEOVSEBIN 01:36 audio-control-play-line Iz SVETA: Evakuacija prebivalcev 06:14 audio-control-play-line Iz SVETA: Epicenter blizu Petrinje icon-chevron-left icon-chevron-right