30 let od pokola v Pekingu: zamolčane zgodbe in prirejena zgodovina

Vladajoča kitajska komunistična stranka je zadnjih sedem desetletij zasluge za nesporni uspeh države pripisovala trdnosti svoje stranke. Čeprav se kitajska vlada danes rada hvali s svojimi uspehi, njeni člani radi spreminjajo zgodovino in brišejo temnejša poglavja v razvoju države. A tisti, ki so jih doživeli, jih ne morejo, hkrati pa tudi nočejo izbrisati. Sem spadajo preživeli in družine več kot 10.000 umrlih protestnikov, ki jih je kitajska vojska na Trgu nebeškega miru 4. junija leta 1989 pobila v enem dnevu.

Toda za tiste, ki so preživeli in doživeli teh sedem desetletij, je bil tempo sprememb vrtoglav in razburljiv. Skoraj nobena druga država ni doživela tako dramatičnih premikov, kot jih je Kitajska. Ob tem se zdi, kot da bi vsaka naslednja generacija po letu 1949 živela v svoji 'posebni' državi.

Letos mineva 70 let, odkar je Mao Cetung na Trgu nebeškega miru v Pekingu razglasil začetek Ljudske republike Kitajske. Vse od takrat je mednarodna javnost z začudenjem opazovala kitajsko hitro transformacijo iz revne in pretežno agrarne države v eno svetovnih velesil.

Aprila 1989 je umrl priljubljeni reformist Hu Jaobang. V 80. letih prejšnjega stoletja je bil eden najvišjih uradnikov komunistične partije, ki je promoviral gospodarske in politične reforme, a so ga preglasili njegovi konservativni nasprotniki. Dva dni po njegovi smrti, 17. aprila, se je več sto študentov odpravilo na Trg nebeškega miru in položilo venec k spomeniku ljudskim revolucionarnim junakom. Pozvali so k večji demokraciji, svobodi govora, ekonomski svobodi in opozorili na vse večjo korupcijo, kar ni bilo po godu konservativcem v komunistični partiji. Sam vrh partije je bil razdeljen – nekateri so študenti videli kot patriote, spet drugi kot grožnjo režimu. Protesti so se tako razširili v več sto mest po Kitajski.

19. maja je v svojem zadnjem javnem nastopu Dzijang obiskal študente pred zoro in jih prosil, naj zapustijo trg. Pozneje je partija izvedla čistko in Dzijanga obsodila na hišni pripor, kjer je živel vse do svoje smrti leta 2005. 20. maja je bilo nato v Pekingu razglašeno vojno stanje. Prišli so vojaki, vendar so jih civilisti blokirali, demonstracije pa so se tako nadaljevale.

13. maja, le dva dni pred prihodom sovjetskega voditelja Mihaila Gorbačova na obisk v Peking, se je na osrednji mestni trg znova odpravilo več študentov, ki so začeli gladovno stavkati. Protesti so prisilili partijo, da je odpovedala slovesnost, namenjeno počastitvi Gorbačova.

26. aprila je časopis komunistične partije v uvodniku študentske demonstracije označil za namerno in organizirano zaroto z antipartijskimi in antisocialističnimi motivi. Naslednji dan je več deset tisoč študentov v Pekingu organiziralo nove demonstracije. Šef komunistične partije Džao Dzijang je poskušal omejiti škodo tako, da je izrazil pripravljenost za dialog s študenti v svojem govoru 4. maja.

Kaj se je zgodilo 4. junija?

V zgodnjih urah 4. junija so kitajske vojaške enote sprožile dvosmerni napad z ukazom, da zajezijo proteste. Kitajski dopisnik Guardiana v tistem času John Gittingsje takrat poročal, da se je več sto vojaških tovornjakov pomaknilo na glavno avenijo Pekinga z zahoda, medtem ko so vojaki začeli streljati. Tudi vojaški oklepniki so se prebili skozi barikade študentov. Vso noč je bilo mogoče slišati streljanje. Približno 40 delavcev, ki so prav tako protestirali, je pristopilo do vojakov, da bi dosegli premirje, a so bili takoj umorjeni.

Po koncu nasilnega zatrtja so oblasti študentske voditelje, intelektualce in delavce, ki so odigrali ključno vlogo v gibanju, postavile na seznam najbolj iskanih ljudi v državi. Nekaterim je uspelo zbežati v zahodne države prek Hongkonga, spet druge so ujeli in jih zaprli na podlagi "kontrarevolucionarnih obtožb".

Natančno število smrtnih žrtev je še vedno neznano, a glede na tajne informacije takratnega britanskega veleposlanika v Pekingu sira Alana Donalda, ki so prišle v javnost šele leta 2017, je kitajska vojska ubila najmanj 10.000 ljudi. Ta številka je precej višja od prehodnih ocen, ki so se gibale med 100 in 3000.