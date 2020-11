Letos bodo o naših okrasitvah in smrekah ter adventnih venčkih poročali po vsem svetu. Ne sicer o teh, ki jih imamo v Sloveniji, ampak v Vatikanu, kjer za okrasitev letos skrbi prav Slovenija. Okraski so že v svetem mestu, 45 manjših smrek in 30-metrska smreka iz kočevskih gozdov pa je na poti.