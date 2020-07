300 maturantov se kljub koronavirusu odpravlja na maturantski izlet

Številni bari in lokali se kljub prepovedi delovanja nočnih klubov ponoči pretvorijo v prizorišča zabav do jutra. Mladi pravijo, da takšni bari sicer navadno omejujejo število ljudi v lokalu, vendar pa da je gneča še vedno velika in da se distanca ne drži. Dodajajo, da je vzdrževanje distance na takšnih zabavah tudi nerealno pričakovati.

In prav to skrbi starše dijakov, ki se letos kljub okužbam odpravljajo na maturantski izlet. Zabavati bi se morali v Grčiji, zdaj pa bo potovalna agencija Mondial 300 slovenskih maturantov že pojutrišnjem odpeljala na zasebni hrvaški otok Obonjan. Na Mondialu zagotavljajo, da bodo maturanti tam tekom celotnega potovanja izolirani od ostalih turistov in tudi od lokalnega prebivalstva.