300 turistov zaradi slabega vremena obtičalo blizu Mount Everesta

Okoli 300 večinoma tujih turistov je zaradi slabega vremena že pet dni ujetih v majhnem nepalskem kraju Lukla blizu Mount Everesta. Lokalno letališče Tenzig-Hillary je začasno odpovedalo vse lete, vreme pa prav tako onemogoča prevoze ljudi s helikopterjem.

Vremenski pogoji na letališču v Lukli so se poslabšali v petek, zaradi česar so letalski prevozniki začasno odpovedali vse lete. V soboto so opravili zgolj pet letov. Štirje helikopterji, ki so potnike prevažali do Katmanduja, so zaradi vremena prav tako prizemljeni blizu nepalske prestolnice.

Jeseni med septembrom in novembrom ter spomladi med aprilom in majem se v Nepal odpravi na tisoče tujih pohodnikov.

Lukla leži na nadmorski višini 2800 metrov in je začetna točka pohodnikov, ki se odpravijo na teden dni dolg pohod do baznega tabora pod najvišjo goro sveta.