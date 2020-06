30.000 polžev in trije meseci ročnega nabiranja sline potrebnih za proizvodnjo 10.000 krem

Ste kdaj razmišljali, da bi polž pomenil vašo tržno nišo? Ta žival, za katero sprva pomislimo le, da je počasna, sluzasta in da svojo hiško nosi vedno s seboj, je družini Fras leta 2017 pomagala do zmagovalnega produkta 2. sezone Štartaj Slovenija. Polžjo slino so dodali kremi za obraz in s tem postali prvi, ki so v negovalne izdelke dodali kar 40 odstotkov te zdravilne učinkovine. Kako pa se njihova podjetniška zgodba odvija nekaj let kasneje?