31 let samostojne in neodvisne Ukrajine, pol leta od ruske invazije

Mineva 31 let, odkar je Ukrajina postala samostojna in neodvisna država, saj se je osamosvojila od Sovjetske zveze. A vse od Ruskega zavzetja Krima ter seveda invazije pred pol leta Ukrajina bije bitko za preživetje, za obstanek. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski obljublja, borili se bomo do konca. V večjih ukrajinskih mestih bi danes morale potekati parade, a so bili zaradi strahu pred ruskimi zračnimi napadi vsi dogodki odpovedani, ulice pa simbolno krasijo uničena ruska vojaška vozila. Na ta način Ukrajinci Rusiji in svetu sporočajo, da se nikakor ne nameravajo predati in da bodo na koncu slavili zmago.