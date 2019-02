31-letnik razkril, kako je pokončal pumo

Travis Kauffman je 4. februarja tekel po gorskem parku v Koloradu, ko ga je napadel 36-kilogramski pumin mladič. Kot je povedal, je silovit strah, ki ga je občutil ob srečanju, prerasel v bojevitost. Žival je pokončal tako, da ji je z nogo stopil na vrat in jo zadavil. Pri tem je utrpel hude poškodbe obraza in zapestja. Po bližnjem srečanju mu je ostalo 28 šivov, zaradi čudežnega preživetja pa mu je ostal ugled močne in pogumne osebe, kateri je uspelo nekaj neverjetnega."Zgodba je večja od moje drobcene postave," je dejal 31-letnik, ki v višino meri meter in 78 centimetrov ter približno 70 kilogramov.

Kauffman je razkril, da je tekel po gorski poti zahodno od Fort Collinsa v Koloradu, ko je za sabo slišal šelestenje borovih iglic. Obrnil se je in videl pumo, ki je bila oddaljena tri metre. "Uresničil se je eden mojih najhujših strahov," je dejal. Mačka se je zaletela vanj, on pa je dvignil roke in zakričal. V nadaljevanju je žival zagozdila svoje zobe v njegovo zapestje in nato sta padla stranpoti. Povedal je še, da ga je zaobjel val strahu, še posebej ga je bilo strah, da bi se napadu pridružila mladičeva mati. A k sreči se to ni zgodilo.

"Uspelo mi je pobrati večji kamen z levo roko in pumo sem skušal udariti po glavi, vendar je bilo to težko storiti pod takim kotom, saj je bilo moje zapestje še vedno ukleščeno v njenih ustih. Zato nisem mogel močno zamahniti, vendar mi jo je vseeno uspelo nekajkrat udariti v zadnji del glave. Vedel sem, da pri tem ne bo super učinkovit. Zato sem uporabil prenos teže in spravil desno nogo blizu zapestja, nato pa jo premaknil na pumin vrat. Postopoma se je žival zadušila,"je opisal hude trenutke.

O nenavadnem dogodku, ki se je na začetku februarja odvijal v Koloradu na skoraj 800 kilometrov dolgi rekreativni poti, ki povezuje nacionalne parke v tej ameriški zvezni državi, so tamkajšnji mediji poročali zgolj o tem, da je puma napadla tekača, ta pa jo je v samoobrambi ubil.

Pume so sicer v zadnjih stotih letih v ZDA ubile manj kot 20 ljudi, kaj je v tem primeru v živali sprožili lovski nagon, pa še vedno ni jasno.