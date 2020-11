32-letni Slovenec z računalniško igrico zaslužil vrtoglavih 15 milijonov evrov

Največ mladih milijonarjev je iz tehnološke panoge, kar 40 odstotkov, ostali so iz bolj tradicionalnih panog, kot so trgovina, proizvodnja in logistika. Najmlajši mladi milijonar je star 26 let, povprečno pa so stari 34 let. Zelo zanimiv pa je tudi letošnji novinec na lestvici mladih milijonarjev, komaj 32-letni Marko Grgurovič. Informatik, doktorski študent računalništva, je razvil računalniško igrico Mordhau, ki simulira srednjeveško bojevanje z meči, gorjačami in loki. Ta mu je v dveh letih prinesla kar 15 milijonov evrov.