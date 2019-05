32-letnik na Havajih padel v vulkan in preživel

Nesreča se je zgodila v sredo okoli 18.30 po lokalnem času. 32-letni ameriški vojak, ki je Nacionalni park Havajski vulkani obiskal s prijatelji, je hotel bolje videti, zato je nespametno preplezal železno varnostno ograjo. Takrat pa mu je zdrsnilo in padel je v krater vulkana Kilauea.

Njegovi prijatelji so takoj poklicali policijo. "Čuvaji parka in gasilci so moškega takoj začeli iskati in po dveh urah, okoli 21. ure, so ga našli. Ležal je na ozki polici, 21 metrov pod robom," je za CNN povedal tiskovni predstavnik parka Ben Hayes.

Rešili so ga z vrvmi in s pomočjo vojaškega helikopterja, ki ga je odpeljal v bolnišnico. Po zadnjih podatkih je huje poškodovan, a njegovo stanje je stabilno.