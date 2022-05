33-letna Nemka se zaradi podražitev v službo vozi s kočijo

Posledice vojne v Ukrajini čuti ves svet, saj so energenti in goriva vse dražji. In medtem ko evropski voditelji sprejemajo ukrepe za spopadanje s podražitvami, ljudje skušajo – nekateri na zelo ustvarjalne načine – čim bolj znižati življenjske stroške. Še posebej domiselno rešitev je našla 33-letna Nemka iz zvezne dežele Hessen: svoj avtomobil je zamenjala za konjsko vprego. Zdaj se namesto s požrešnim terencem v službo vozi s kočijo oziroma vozom. Na mesec tako prihrani med 250 in 300 evri. Poleg tega je konjska vprega povsem ekološko prevozno sredstvo.