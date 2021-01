Svoje obrti za vedno zaprlo 33 odstotkov podjetnikov več kot leta 2019

Neživilske trgovine so skupaj zaprte že šest mesecev. 33 odstotkov podjetnikov več kot leta 2019 je v lanskem letu svoje obrti za vedno zaprlo, samo v trgovinski dejavnosti je 11.000 ljudi ostalo brez zaposlitve, izgubili pa so kar tri milijarde evrov prihodkov. Večji upad prihodkov beležijo le še v Bolgariji. Da se virus v živilskih in neživilskih trgovinah ne širi nič drugače, že mesece opozarjajo na obrtno-podjetniški zbornici, vsi podatki pa zdaj kažejo, dodajajo, da se bližamo skrajnemu roku sproščanja ukrepov. V nasprotnem primeru gospodarstva, kot ga poznamo sedaj, ne bomo več imeli.