Za petkilometrsko vožnjo s taksijem v Zagrebu plačali 330 evrov

"Prijateljica ni imela dovolj denarja na kartici, tudi s seboj ga ni imela, zato je taksist prišel do mene in je nekako želel izterjati denar z mojega bančnega računa," pripoveduje.

Slovenki sta, kljub dogovorom o nizki ceni, po prihodu pred zagrebški živalski vrt doživeli šok. "Voznik je prižgal taksimeter in na njem se je izpisalo, da moramo za en taksi plačati 165 evrov, torej 330 evrov za oba taksija," je povedala in razložila, da je zaradi izsiljevanja taksistov sedem oseb, ki se je s taksijema peljalo, ta znesek tudi poravnalo.

"Niso nam izdali računa, zelo so bili glasni, bili smo prestrašeni in v zelo neprijetni situaciji," je grozljivo izkušnjo z zagrebškimi taksisti opisala ogoljufana Slovenka. Pojasnila je, da je pot od glavne železniške postaje Zagreb do tamkajšnjega živalskega vrta dolga 5,4 kilometra. "Tudi policist je rekel, da bi moral taksi stati okoli 12 evrov," je dodala.

Na Ministrstvu za zunanje in evropske zadeve poudarjajo, da je pred začetkom vožnje od voznika dobro pridobiti okviren znesek vožnje. Dodajajo, da so taksi prevozi prek spletnih platform cenejši in cene vnaprej znane.

Na Evropskem potrošniškem centru Slovenija za zdaj še niso obravnavali pritožb potrošnikov zoper storitve taksistov. "V primeru, da pride do težave s tujim ponudnikom in je potrošnik z njim sam ne more rešiti, se lahko za pomoč obrne tudi na naš center. Za obravnavo primera bomo potrebovali pisna dokazila," pravijo.

Ko ponudnik ni znan, mora ogoljufani potrošnik zadevo prijaviti policiji. Evropski potrošniški center namreč v tem primeru ne more posredovati. Na zagrebško policijo sta se odpravili tudi oškodovani Slovenki. "Na policiji so vedeli, da se to dogaja in povedali, da je težko postopati in da enostavno nič ne morejo," je povedala.

Nezadovoljni z odzivom varuhov reda sta zahtevali pripravo zapisnika. "Rekli so, da bodo zapisnik poslali po mailu in da bodo videli, kaj se lahko naredi naprej," pravi sogovornica in dodaja še, da so ju preusmerili na inšpektorat za delo, saj nista prejeli računa.

Na Evropskem potrošniškem centru Slovenija ob tem potrošnikom svetujejo, naj se predhodno pozanimajo o ceni in morebitnih drugih stroških, ki so povezani z nakupom blaga ali storitve.

Prav tako morajo shraniti vso dokumentacijo za morebitno poznejše uveljavljanje zahtevkov.