34-letni Hrvat tujega dostavljavca napadel z rasističnimi opazkami

Na Hrvaškem so lani izdali rekordnih 124 tisoč delovnih dovoljenj za tujce, kar je 10-krat več kot pred šestimi leti. A tuji državljani so prepogosto tudi tarče sovraštva. Na družbenih omrežjih razburja posnetek 34-letnega Hrvata, ki je sredi Zagreba besedno napadel dostavljavca hrane iz Indije. "Odidi domov, to je Evropa, za belce in ne črnce," je med drugim zabrusil šokiranemu Indijcu. Rasista je policija izsledila in aretirala manj kot 24 ur po napadu, med prijetjem pa je znova vzklikal nacistični pozdrav in dvigoval desnico. Hrvaška varuhinja človekovih pravic opozarja, da se tujci bojijo prijaviti tovrstne napade.