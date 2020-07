34-letno slovensko voznico, ki je napadla hrvaške policiste, odpeljali na psihiatrični oddelek

V hrvaški Istri sta dve Slovenki poskrbeli za pravi kaos na cesti. 34-letna voznica in 31-letna sopotnica sta z neprilagojeno vožnjo in sunkovitim vijuganjem ogrožali ostale udeležence v prometu in na koncu povzročili prometno nesrečo. Ko so na kraj nesreče prišli policisti, je vidno opita voznica zavrnila test alkoholiziranosti, enega policista pljunila, dva pa celo poškodovala. Posledično so jo odpeljali na psihiatrični oddelek v splošni bolnišnici v Pulju.