Zračna zabava nad stezo letališča Lesce: 'Helikopter sem gradil šest let'

Zvoki brnenja v zraku, na tleh pa cela vrsta raznolikih radijsko vodenih maket letal. Tako so se danes na 34. Mitingu malega letalstva zbrali vsi: od modelarjev, ki so svoja letala prišli pokazat, do tistih, ki so jih le od daleč opazovali. "Kar je najbolj atraktivno tukaj, so pomanjšana letala, makete do zadnjega detajla. Modeli, 1/3 prave velikosti, ampak do zadnjega detajla," razloži Matjaž Planinšek, vodja prireditve.

Svoji letali sta predstavila tudi brata Tilen in Tijan, ki kljub svoji starosti za svoj hobi porabita zelo veliko časa. "Šole ni kaj dosti, ker je treba vedno nekaj popravljati," pravi Tilen. "Če se lotim enega takšnega projekta, to vzame tri mesece najmanj. Pa vsak dan približno dve uri, če je čas," doda Tijan.

V zrak sta poletela tudi dva policijska helikopterja. Tisti ta pravi, veliki, nekaj metrov stran pa pomanjšana verzija Petra Čičerova, ki se z malim letalstvom ukvarja že 35 let. "Jaz sem se potrudil in skušal narediti vse detajle, ki jih tudi vidimo na pravem helikopterju. Za ta helikopter sem porabil 2500 ur, šest let sem ga gradil," pravi Čičerov.

Modelar Jurij Batagelj pravi, da malo letalstvo nikakor niso le igrače za odrasle. "Ljudje govorijo, da so to igračke za velike. Ampak konec koncev, danes ročne spretnosti izumirajo in jaz mislim, da je lahko to za mlade velik navdih," meni Batagelj.

Dan sta popestrila tudi padalca, ki sta z neba med občinstvo delila bombone, obiskovalcem pa so bili na voljo tudi panoramski poleti nad Bledom.