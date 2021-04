35 let od jedrske katastrofe: posledice ogrožajo zdravje petih milijonov

Mineva natanko 35 let od katastrofe v Černobilu, najhujše jedrske nesreče v zgodovini človeštva, ki sta jo povzročila človeška napaka in pomanjkljiva sovjetska tehnologija. V nesreči in za posledicami sevanja je po neuradnih podatkih umrlo več kot 100.000 ljudi. Svet je za nevarnost izvedel po zaslugi satelitskih posnetkov, saj je radioaktivni oblak zajel skoraj vso Evropo. Posledice eksplozije reaktorja še danes ogrožajo zdravje okoli petih milijonov ljudi, ki živijo na onesnaženih območjih, življenje v radiju desetih kilometrov od nuklearke pa zaradi visoke stopnje onesnaženosti s plutonijem ne bo mogoče še več 10.000 let.

