35-letna pilotka v hudem neurju pristala bočno

Verjetno je med vami kakšen pilot, ki bo ob teh posnetkih rekel "ah, nič posebnega", a očitno to ni tako običajno, saj si je pilotka ob tem pristanku prislužila cel kup pohval. 12. septembra letos, ko je hudo neurje Callum zajelo Združeno kraljestvo, je z bočnim pristankom v izredno močnem vetru kapitanka Brenda Riepsaame Wassink uspela varno pristati na letališču v Bristolu. Kapitanka je pilotirala potniško letalo znamke Boeing 757-200 družbe TUI, v družbi pa so ji po uspešno izvedenem manevru seveda čestitali in se ob tem tudi pohvalili, da imajo zelo izkušeno osebje.

Pristanek v takšnem vremenu, pa še bočno, je zelo zahteven in zahteva veliko znanja in izkušenj. Pilotki je manever uspel in potniki skupaj s posadko, ki so v Bristol prileteli iz španske Menorce, so bili varno na tleh.

To tehniko se piloti naučijo še preden dobijo prvo licenco, a zahtevnost manevra narašča z močjo vetra.

Posnetek njenega pristanka na YouTube ima že več kot 830.000 ogledov.